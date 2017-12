En UFC 219, Cris Cyborg intentará seguir arrasando ante la mujer que le quitó una gran oportunidad

Tras perder en su debut en el MMA hace casi 13 años, la brasileña Cris Cyborg se ha dedicado a sembrar el terror dentro del octágono.

Solo dos de sus 18 triunfos se han ido a la distancia, y todos los consiguió por la vía del nocaut gracias a sus letales puños y rodillazos.

Aun siendo espectacular, el protagonismo la evitaba. Por esto fijó su mirada sobre Ronda Rousey -cuando la estadounidense era imparable y la máxima estrella de UFC- para finalmente poder catapultarse hacia el estrellato.

Un mega combate taquillero entre las dos se veía inevitable, sin embargo, Rousey fue derrocada en 2015 y los reflectores se le volvieron a negar a Cyborg.

Pero hoy en día las cosas son bastante diferentes para la originaria de Curitiba.

Es el monarca de la recién establecida división de peso pluma en UFC, ya tiene un contrato a largo plazo con la empresa y está siendo posicionada como una de sus estrellas principales.

Por esta razón estará encabezando la magna función de UFC 219 el 30 de diciembre en Las Vegas. Y su rival será ni nada más ni nada menos que la mujer que le echó a perder sus planes ante Ronda, la excampeona de peso gallo Holly Holm.

“La pelea con Holly va a ser increíble porque ella fue la chica que le ganó a Ronda Rousey”, dijo Cyborg (18-1) esta semana durante una reunión con los medios comunicación en Beverly Hills. “Todos los aficionados querían que yo enfrentara a Ronda, pero no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Ahora nos toca ver [a Holly]…va a ser un gran reto porque su estilo es muy distinto”.

Holm es conocida por emplear mucho su boxeo y ser escurridiza, así fue como pudo doblegar a Rousey. Muchos consideran que este estilo puede ser veneno puro para una peleadora como Cyborg que usualmente va al choque.

Pero la brasileña aseguró que ella no es una peleadora unidimensional y que tiene varios recursos que puede emplear para poder salir airosa.

“En mi arsenal tengo muchas cosas que la gente no sabe que tengo. Soy dos veces campeona en jiu-jitsu, también puedo tratar de someterla. Miesha Tate ya mostró como se le puede ganar a Holly así. O también puedo quedarme de pie para buscar noquearla”, señaló. “Voy a ver cosas nuevas con ella. Nunca me he medido a una peleadora que corre mucho, pero tengo cinco rounds para alcanzarla”.