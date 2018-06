La nueva presidente Jacqueline Hernández espera cambiar el rumbo de Combate Américas

El rumbo de Combate Américas tomó el pasado lunes un giro interesante con la contratación como presidente a Jacqueline Hernández, una empresaria de padres españoles con vasta experiencia en el ámbito de medios, operaciones y de mercadeo.

Ella fue estratégica, junto al director ejecutivo Campbell McLaren, en la creación del evento internacional de Copa Combate hace un año y gracias a esa relación de trabajo con la organización se le dio la oportunidad de tomar las riendas de la compañía.

“Es muy importante, me siento muy emocionada de poder trabajar con Campbell McLaren, que es el cocreador de UFC hace 25 años y es una persona muy innovadora con mucha visión”, dijo a HOY Deportes vía telefónica desde Nueva York, en donde ejercerá su puesto. “Estamos muy felices de lo que estamos haciendo en América con Univision, hemos tenido mucho éxito cuando empezamos nuestra primera temporada. Ahora estamos trabajando en un modelo muy parecido al Mundial en el que van país contra país”.

La nacida en Manhattan, Nueva York, dijo que desde hace un año tenían muy en claro lo que querían lograr con el evento de Copa Combate, en el que participantes de artes marciales mixtas de varios países se enfrentan en una jornada para definir al gran ganador. Esto es solo el inicio para futuros proyectos.

“Junto a Campbell empezamos a crear esta visión de país contra país, algo que en mercadeo y en estilo del futbol, de la Copa Mundial, es algo que a mí me ha encantado”, explicó. “Ver las banderas, ver los países, como atraen. Lo segundo era que queríamos estar en una cadena grande como Univision, con el máximo potencial de audiencia y es lo que hemos podido trabajar juntos para lograrlo”.

El siguiente reto será abarcar una mayor audiencia y, según Hernández, ya tiene muy en claro en dónde prestar atención y poner la mirada.

“Es para todos los mercados importante atraer a los millenials, que siguen creciendo en número y en edad”, dijo. “Antes eran de 18 a 34 y ahora son como de 20 a 36. Sabemos que la pasión que tienen los latinos jóvenes nos va ayudar mucho como en la primera temporada cuando obtuvimos 600,000 vistas a las 12 de la noche y muchos de ellos eran de Los Ángeles. Como sabes en L.A., la mitad son latinos y son jóvenes”.

Es el turno para las ‘Reinas’

Otro de los proyectos importantes para la heredera de Alberto del Rio como mandamás de Combate Américas es el de darle más proyección a las peleadoras latinas y para eso esperan contar con un punto de referencia para lo que aspiran lograr.

“En todos los países que hemos estado, cuando pelean las mujeres tenemos mucho éxito”, señaló Hernández.

La idea es atraer a las mejores atletas de cada país latino, si es posible, y el primer paso lo dieron con la contratación de hace unos meses de la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano.

“Es una boxeadora muy famosa que ha ganado muchas veces y que ahora hacer artes marciales mixtas con Combate Américas. Así que queremos traer y atraer a las estrellas más grandes. En esta segunda temporada queremos hacer ‘Las Reinas del Combate’. Son peleadoras profesionales que representarán a sus países”.

Emprendedora

Como mujer en el mundo de los negocios, Hernández se ha presentado en una gran variedad de oportunidades y situaciones. El de Combate Américas podría ser su reto más grande hasta ahora, sobretodo porque nunca practicó el deporte y es un deporte dominado por hombres. Al mismo tiempo, aseguró no temer tener que ponerse los guantes.

“Ahora mismo estoy saliendo de una clase con mi entrenador, tratando de aprender y te digo que no soy muy buena (risas)”, dijo Hernández. “Definitivamente no apostaría en mí. Tengo los guantes eso sí”.

Entre sus muchas responsabilidades como profesional, Hernández fue directora de mercadeo de NBC Universal Hispanic Enterprises, directora de operaciones de Telemundo Enterprises y gerente general de People en Español.

“Para mí siempre ha sido seguir mi pasión” detalló Hernández. “Me encanta crear marcas, crear negocios. He sido una persona que ha trabajado en distintos medios, sea televisión, revista, periódicos. Para mí no era el medio sino el consumidor. Cuando sabes lo que quieren, tienes que hacerlo para que lo puedan gozar. Creo que lo que me ha ayudado es el trabajar con gente que sabe lo que está haciendo, siempre tratando de crecer”.

Ha sido recipiente de diversos premios que incluyen el ser una de las latinas más poderosas de FORTUNE (2017), The Top CableFAX 100 Players (2016), Constructor de marca del año PromaxBDA (2013), The Hollywood Reporter's Power 100 Women in Entertainment (2013 y 2012), el premio Broadcast & Cable's Wonder Women (2013), y fue nombrada como una de las 100 mujeres más influyentes en publicidad de Advertising Age.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda