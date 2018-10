Khabib Nurmagomedov dijo que se retirará de UFC en caso que esto suceda

El drama entre Khabib Nurmagomedov y UFC parece no terminar, pues ahora el campeón ruso dejó saber en sus redes sociales que si la organización deja ir a su compañero Zubaira Tukhugov, él hará lo mismo porque “nunca abandonamos a nuestros hermanos en Rusia e iré al final por mi hermano”.

Nurmagomedov (27-0) defendió su título de peso ligero en la función de UFC 229, en Las Vegas, ante Conor McGregor, con quien tiene una disputa personal desde hace tiempo.

“¿Por qué no despidió a nadie cuando su equipo atacó el autobús e hirió a un par de personas?”, recordó el ruso del incidente en abril cuando el irlandés lanzó una carretilla contra la ventana de un bus en el que Nurmagomedov viajaba antes de la UFC 223. “¿Por qué nadie dice algo sobre insultar a mi patria, religión, nación, familia? ¿Por qué tienen que castigar a mi equipo, cuando ambos equipos se pelearon? Si dicen que lo empecé, entonces no estoy de acuerdo, terminé lo que él había comenzado. En cualquier caso, castígenme, [Tukhugov] no tiene nada que ver con eso”.

El campeón también señaló que durante la trifulca del sábado pasado, Conor también actuó de manera indebida.

“Cancelan la pelea de Zubaira y quieren despedirlo solo porque le pegó a Conor”, dijo. “Pero no olviden que fue Conor quien golpeó a mi otro hermano primero, solo revisen el video”.

Aparte de pedir que rompan el contrato en caso de que Zubaira sea expulsado de UFC, Nurmagomedov también les dijo que “se queden con su dinero” de $2 millones, que aún están siendo retenidos por la Comisión Atlética del Estado de Nevada, que investigan la situación.

