VIDEO: Ronda Rousey deja UFC y firma con WWE; checa su primera aparición

Los rumores de que Ronda Rousey dejaría UFC parece se concretaron luego de que la excampeona firmó un contrato de tiempo completo con la WWE.

‘Rowdy’ hizo su primera aparición en la función del domingo de Royal Rumble en Filadelfia, en donde prometió una aparición en WrestleMania el próximo abril. Rousey ya había tenido una aparición en WrestleMania en 2015 junto a The Rock.

“Esta es mi vida ahora”, dijo en una entrevista. “No es una estrategia de mercadeo”.

Ronda Rousey is not going anywhere but WWE right now. pic.twitter.com/q0HSoOulrA