VIDEO: Gustafsson se lleva DOBLE triunfo al pegar dos nocauts en la misma noche

Alexander Gustafsson (18-4) vence a Glover Teixira (26-6) en UFC Fight Night 109 en el quinto asalto tras una ráfaga de golpes que terminó con un derechazo y que mandó a dormir al brasileño. Esto fue lo que dijo el sueco después de semejante nocaut:

“Glover es un peleador duro, muy duro. Tuve el honor de pelearle aquí en mi casa en Estocolmo. Él tiene una buena quijada y es peleador de verdad. Aguanta el dolor y sigue, es fuerte. No puedo solo parame e intercambiar golpes con él, tengo que moverme y anotar puntos. Me tomé el tiempo de llegar ahí. La afición estuvo magnifica, siempre es un realce cuando vengo a pelear a casa. Siempre tengo un gran apoyo de la afición sueca y de los aficionados europeos. Este triunfo es el resultado de todo lo que puesto en el campamento. El campamento está lleno de sacrificios y trabajo duro todos los días entonces el ganar está ahí en frente para mis aficionados de casa, este es el premio”, dijo Gustafsson.

Tras el triunfo, Gustaffson se llevó otra victoria después de la pelea…

Awesome! Alexander Gustafsson proposed to his girlfriend in the cage after his big #UFCStockholm win. She said yes! @AlexTheMauler pic.twitter.com/RpoW5af8OK