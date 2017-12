Torres, Herrig y Cooper ganan en UFC 218

Tecia Torres venció a Michelle Waterson por decisión unánime en UFC 218 la noche del sábado en Little Caesars Arena en el centro de Detroit como parte de UFC 218.

Torres (10-1) ganó con puntuaciones de 30-27, 29-28, 29-28 a Waterson (14-6) en duelo en la división de peso paja.

'The Tiny Tornado' @TeciaTorres grabs the unanimous decision win. #UFC218 pic.twitter.com/inbYh6KNff

En otros duelos en la rama femenil bajo la misma función, Felice Herrig (14-6) venció a Cortney Casey (7-5) por decisión dividida con puntuaciones de 29-28, 28-29 y 29-28).

RT UFCONFOX: Felice Herrig wins by split decision over Cortney Casey to kickoff the #UFC218 fight card! https://t.co/jlHoi4fI1i