Holly Holm le pide a Cyborg que deje de 'llorar'

La excampeona del mundo en peso gallo de UFC, Holly Holm, no es conocida por dar declaraciones controversiales y menos en las redes sociales, pero al parecer, no aguanto más y le respondió a Cris Cyborg, quien insinuó que la ‘Hija del Predicador’ había consumido esteroides.

Holm enfrentará a Cyborg por la corona de peso pluma en UFC 219 en Las Vegas.

“Sé que estoy completamente limpia y que me hacen exámenes todo el tiempo”, dijo Holm. “Nunca he necesitado de aplausos cada vez que paso mis pruebas”.

“Nunca he utilizado esteroides. Nunca. En ningún deporte que he hecho en mi vida, ni en nada que he hecho”, expresó. “Solamente porque no lo pongo en las redes sociales todo el tiempo que alguien viene a mi casa o al gimnasio, eso no significa que no me están haciendo pruebas”, elaboró Holm en una entrevista con MMA Hour.

“Yo fui a la que más le hicieron exámenes el año pasado, incluyendo este año. Aún me están haciendo más pruebas que a ella. Así que le dije que deje de llorar”.