Española 'Niña' Caballero busca ascender en MMA

La peleadora española Irene "La Niña” Cabello (7-4) se prepara en el campamento Jackson Wink de Albuquerque, Nuevo Mexico, para lo que será su pelea del próximo 31 de diciembre en el torneo Rizin Fighting World Grand Prix en Saitama, Japón, frente a la invicta japonesa Rena Kubota (5-0).

Oriunda de Málaga, España, Cabello quiere mantener su viaje en las grandes ligas de MMA, con la meta de poner a su país entre las naciones que más exportan peleadoras en el mundo.

“El MMA en España sigue creciendo y creo que podemos darle muchas satisfacciones a la gente que sigue el deporte. Participar en Rizin es una de las experiencias que más puedo disfrutar ya que llegan peleadores de varias partes del mundo y de gran nivel”, sostuvo Cabello, quien trabaja al mando del experimentado entrenador Greg Jackson y junto a figuras del deporte como Holly Holm y Carlos Condit.

"Irene es una chica explosiva. Tiene mucho corazón y está encaminada a ser una de las figuras del deporte. Estoy orgulloso de tenerla en mi campamento", dijo Jackson.

Cabello regresa a Rizin luego de vencer por sumisión a Miyu Yamamoto en el segundo round en octubre de este año.

“Pelear en Japón es muy enigmático, pero no es el único destino exótico en el que he peleado. He tenido combates en India y Sudáfrica también. El entrenar con Jackson me ha hecho crecer mucho, ya que en Nuevo México todo gira en torno a entrenar. Yo me considero una persona muy sana. No bebo alcohol y no voy a fiestas, por eso me gusta este ambiente. Vivo, sueño y transpiro MMA”, afirma la peleadora.

A sus 24 años, Cabello sabe lo que es dejar su casa para buscar un mejor destino. “Me fui a Barcelona porque en Málaga no habían gimnasios de MMA. Decidí dejar las comodidades de mi casa para irme a buscar un sueño”, sostiene Cabello, quien no se declara fanática del fútbol pero sí seguidora del Barcelona.

Cabello fue elegida para participar en la temporada 17 del The Ultimate Fighter pero al perder su pelea eliminatoria no pudo formar parte del Reality Show.