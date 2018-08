El peleador de UFC Bryce Mitchell se accidentó y se ROMPIÓ parte de sus genitales

Durante uno ejercicios de fuerza, Bryce Mitchell tuvo uno de los accidentes más dolorosos que un hombre podría tener… se rompió el escroto.

El peleador estaba haciendo unos ejercicios que envolvía partir madera y cuando levantaba un pedazo sobre su cabeza, el taladro eléctrico que tenía en su bolsillo se prendió para enredarse con sus testículos.

El peleador mostró el resultado de ese accidente que lo dejará por fuera del octágono por un buen rato.

