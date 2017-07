Hasta el presidente de UFC tuvo que comprar sus entradas al Mayweather vs. McGregor

Dana White no está acostumbrado a esto, pero por primera vez tendrá que comprar su propio boleto para ver a Conor McGregor pelear. El presidente de UFC tuvo que sacar dinero de su propia bolsa para estar presente en el enfrentamiento ante Floyd Mayweather Jr. el próximo 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

En entrevista con ESPN, White dijo que tuvo que pagar para presenciar la contienda entre su peleador y Mayweather Jr. y que no quiso arriesgarse a perderse el duelo como cuando le sucedió en la función de Mayweather Jr. y Manny Pacquiao en 2015.

“No podía obtener boletos hasta la noche de la pelea. La mayoría de los boletos no se estaban vendiendo y los cuartos de hotel comenzaron a subir en Las Vegas. La gente comenzó a cancelar sus viajes a Las Vegas, no iban a venir porque no podían obtener boletos y fue un desastre completo”, indicó White.

“Así que le dije a todos que compren sus propios boletos (para el Mayweather-Pacquiao. Yo voy a comprar los míos. UFC va a comprar sus propios boletos. Floyd también. Conor también. Al Haymon (el promotor de Mayweather Jr.) también. Todos están comprando sus propios boletos para evitar que eso suceda”.

Los boletos tienen precio de $500 hasta $10,000.