Tim Duncan, un apasionado de las artes marciales

Jason Echols, de Eschols Fitness en San Antonio, recientemente publicó un video en el cual se veía a la leyenda del baloncesto de los Spurs, Tim Duncan, practicando kickboxing. El video fue tan popular que acumuló 200,000 visitas.

En una entrevista con Bleacher Report, el entrenador habló sobre la “pasión” que Duncan tiene por las artes marciales y lo serio que toma cada entrenamiento de kickboxing.

What happens when your training parter is 7ft tall ?? #martialarts #kickboxing #echolsfitness #training #timduncan #goat #SanAntonio pic.twitter.com/5cQUj0r0V5