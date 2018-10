Así reaccionaron las redes sociales al McGregor vs Nurmagomedov; no perdonaron ¡NADA!

La pelea del sábado en el T-Mobile Arena de las Vegas entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov en la velada 229 de UFC fue catalogada como histórica antes del combate. La pelea en la que el ruso sometió al irlandés, quien regresó al octágono después de dos años de ausencia, cumplió todas las expectativas e incluso las sobrepasó pues el drama no termina.

El combate se alargó después del enfrentamiento entre las dos esquinas causando uno de los episodios más lamentables de UFC.

Sin embargo, esto no detuvo a los aficionados de gozar su propio momento en las redes con todo tipo de mensajes e ilustraciones.

Algunos lo catalogan como racista por la manera como ha insultado a varios de sus rivales.

Conor McGregor is a racist who has shouted anti-black and anti-Latinx slurs.



Now here’s footage of him spreading anti-Muslim hate before his fight with Khabib (a Muslim).



I’m pulling for the one who’s not openly racist. You? pic.twitter.com/VE3M0IvgS5 — Simran Jeet Singh (@SikhProf) October 7, 2018

Pero la pelea, según unos, estuvo de un solo lado y de esta forma lo vieron.

Full fight pic.twitter.com/7v9vV77RSq — Salman Al Farisi R.A (@SalmanA44034032) October 7, 2018

Entre los videos que han surgido, McGregor también MUCHO que ver en el pleito e incluso se lanzó sobre la malla de protección de igual forme que Khabib para pelear.

Pero ¿Qué tal un Antes y Después?

Solo cabe recordar que Khabib jugaba y luchaba con osos.

MY DUMBASS THOUGHT CONOR MCGREGOR WAS GOING TO BEAT KAHBIB WHEN THIS HUMAN BEEN REAL LIFE WHOOPING THE THREE BEARS AND STEALING THEIR PORRIDGE SINCE CHILDHOOD?!?!?!?



Okay den. pic.twitter.com/y6emNTY3ll — Bo Tilly (@BoTilly) October 7, 2018

Los aficionados también quisieron ser parte de la acción después de la pelea y pues… las cosas no terminaron bien.

This video of an obnoxious Conor McGregor fan getting slept in the lobby at the event is too much pic.twitter.com/Mjt02f1ry1 — K.J. Jackson (@whatupkj) October 7, 2018

El apodo de Khabib ilustrado.

Now i understand why @TeamKhabib is called the eagle pic.twitter.com/2ZbdkGklGh — UI (@Kwangsei3) October 7, 2018

¿Es el cantante Drake la causa de la derrota de ‘Notorious’?

Guys DRAKE is the reason why Conor McGregor lost! pic.twitter.com/55dLnww0My — Kevo (@kevoyrn) October 7, 2018

Khabib es el nuevo REY de UFC.

In your dreams , ha ha pic.twitter.com/EtHFdURaMt — ‏ KHLED (@QkakaQ2) October 7, 2018

Un recuerdo que Khabib no toma bebidas alcohólicas por su religión.

Where is your whisky now pic.twitter.com/u6RXrNR43G — François (@francoois911) October 7, 2018

Es claro que Dana White tiene favoritos.

Lmao don’t worry Dana will make it better pic.twitter.com/4SvvHHVXO3 — Curtis Colomb (@063Colomb) October 7, 2018

