Chihuahuense Yair Rodríguez se roba el show en aniversario de UFC

El chihuahuense Yair Rodríguez volvió a demostrar que está para grandes cosas.

La noche del sábado en UFC Fight Night, “El Pantera” (11-2) dio una demostración inolvidable al vencer al veterano Chang Sung Jung (14-5), mejor conocido como el “Korean Zombie”, en una contienda de peso pluma en Denver, Colorado. La función celebraba el aniversario 25 de la organización en la ciudad donde inició UFC en 1993.

1 second left...Yair Rodriguez KO's Chan Sung Jung out of nowhere.



No better way to go out on the 25th Anniversary! pic.twitter.com/1C2C6ev62c