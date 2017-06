Presidente de UFC revienta en contra de De la Hoya

Como respuesta a la carta de Óscar de la Hoya, en la que pide a los aficionados no apoyar la pelea de Conor McGregor y Floyd Mayweather Jr., el presidente de UFC, Dana White, habló con TMZ Sports y se dijo sorprendido por la reacción del promotor de boxeo sobre la potencial pelea entre “Money” y “Notorious”.

White es el encargado de la parte de UFC, que tiene los derechos de McGregor, para armar la pelea ante Mayweather Jr. Según varias fuentes, McGregor y White ya han llegado a un acuerdo para enfrentar al boxeador, pero aún continúan las platicas con Mayweather para finalizar un contrato.

“Siempre he apoyado las peleas de Óscar de la Hoya. Siempre me ha gustado Óscar. Bob Arum y yo no nos llevamos bien", indicó White en la entrevista con TMZ Sports.

“¿Pones una pelea como la de Canelo-Chávez y te pones a criticar que solo queremos hacer dinero?”, indicó. “Muestra falta de confianza… como si no tuviera confianza en si mismo”.

“Cuando alguien llega con la fuerza de Conor McGregor en el ring, uno no sabe lo que puede suceder”, indicó White.

¿Estoy diciendo que la pelea va a ser la mejor del mundo? No. Este puede ser un caso en la que la conferencia de prensa puede ser miles de veces mejor que la pelea”, indicó .