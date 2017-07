Tras renacer en el octágono en UFC 214, Jon Jones ahora busca a Brock Lesnar

Debido a los problemas personales y legales que habían acechado y mermado su carrera desde el 2015, parecía que el excampeón de peso semicompleto de UFC Jones Jones iba a ser otro ejemplo de cuando las luminarias del deporte caen de lo más alto por causa de la autodestrucción.

Sin embargo, tras arrasar categóricamente a Daniel Cormier en una pelea de revancha para recuperar su título el sábado en el Honda Center de Anaheim en UFC 214, ‘Bones’ dejó en claro que ha renacido como peleador y persona.

“Esto es irreal…en un punto de mi carrera llegué a no darle mucho valor a las cosas”, expresó Jones en la conferencia de prensa posterior al evento. “Tras [tocar fondo] y darme cuenta de que todo se te puede ir fácilmente, y sin tener [este título], agradezco cada momento del proceso por el que he pasado”.

“Me siento más fuerte que nunca. Ojalá que mi historia motive a alguien para ponerse de pie y darle con todo a la vida”.

Jones, quien en el 2011 se convirtió en el monarca más joven de UFC a los 23 años, solo había peleado una vez tras derrotar por decisión unánime a Cormier en su primer choque hace poco más de dos años y medio.

Aunque el sábado de inicio batalló para contrarrestar la inercia endemoniada del campeón, eventualmente pudo imponer sus condiciones.

“Escuché a Daniel decir que inmediatamente me quería mostrar que mi [tiempo fuera] me iba a afectar y que no debería de estar aquí. Sabíamos que no nos íbamos a estudiar y que no iba a tener tiempo para acoplarme. Iba a ser puro negocio desde el arranque, y así fue”, dijo el nuevo monarca hablando de cómo se desarrolló el combate en donde consiguió su onceavo triunfo en duelos de campeonato.

Pese a que en la antesala hubo mucha animosidad entre él y Cormier a nivel personal, ‘Bones’ señaló que al final del día lo admira y le tiene mucho respeto.

“Siempre lo he visto como un tipo de clase, fue un campeón ejemplar”, comentó “Lo que pasó, pasó, pero debe de ser respetado y no se debe cuestionar su legitimidad como campeón durante mi ausencia”.

Quiere enfrentar a Brock Lesnar

Aunque una vez más Jones reina sobre la división de las 205 libras, su ambición deportiva y económica lo han llevado a contemplar un reto mucho más monumental que cualquiera que pueda encontrar dentro de su categoría.

Busca un mega combate ante el excampeón de los pesados, Brock Lesnar; un rival que es 40 libras más pesado que él.

“Empecé a hablar con mi equipo de negocios y de entrenamiento y les pregunté, ‘¿qué opinarían si esto se diera?’”, señaló. “Mi mánager me dijo que sería una oportunidad para ganar mucho dinero. Y mi equipo de entrenamiento me dijo, ‘Jon, tú puedes ganar esta pelea. Tienes que emplearte a fondo y subir a otro nivel, tienes que merecerla’”.

Sobre las posibilidades de que se pueda efectuar este choque-que tal como el Mayweather-McGregor, era impensable- el presidente de UFC, Dana White, mostró interés, pero señaló que no lo tiene contemplado en un futuro cercano pues actualmente Lesnar se encuentra suspendido de las artes marciales mixtas (MMA) por dar positivo por el uso de sustancias prohibidas tras pelear en UFC 200 en julio del año pasado”.

“Tendrían que pasar seis meses para que Lesnar sea aprobado para pelear por la Agencia Estadounidense de Antidopaje (USADA)”, explicó. “Es divertido hablar de esto, pero en realidad no es una posibilidad real en este momento”.

Brock por su parte, le mandó un mensaje a Jones en una entrevista con The Associated Press: “Ten cuidado con lo que deseas, muchacho”.

En caso de que no se concrete el combate contra Lesnar, a ‘Bones’ no le interesa combatir ante otro rival de peso pesado como el actual campeón de esta división, Stipe Miocic , ya que piensa que ante el luchador de la WWE tendría una mejor oportunidad de ganar y el riesgo no pesaría más que la recompensa.

“Siento que, si pelearía en la máxima división, sería ante una persona que represente el duelo perfecto para mí y mis entrenadores. Ahorita Stipe se ve bastante impresionante. No le tengo miedo a nadie, pero cuando doy un golpe lo hago por algo; ni sería una super pelea. A los aficionados del MMA les emocionaría, pero al público en general no le importaría. Mucha gente ni sabe quién es”, declaró Jones. “Si me voy a sacrificar siendo el peleador más chico, un combate ante Brock haría más sentido. Mis ganancias serian tremendas y el impacto que tendría para nuestro deporte también sería tremendo”.