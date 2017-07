Shevchenko sospecha de la razón por la cual Amanda Nunes no pudo pelear

Amanda Nunes decidió no pelear el sábado por la mañana, a unas horas de protagonizar la velada de UFC 213, argumentando que no se “sentía bien” para enfrentar a la rusa-peruana Valentina Shevchenko en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Nunes iba a realizar su segunda defensa del título después de derrotar en diciembre pasado en menos de un minuto a Ronda Rousey.

Dana White, el presidente de UFC, dijo en SportsCenter que la brasileña había sido autorizada por lo médicos para defender su título pero el equipo de la nacida en Salvador de Bahía y la misma peleadora decidieron no combatir.

Shevchenko, muy enojada, dijo tener sus sospechas sobre la verdadera razón por la cual Nunes “se sentía mal”.

“Estoy molesta porque todos los aficionados estaban esperando esta pelea, todo mundo quería ver la pelea. Y que lo cancele el mismo día, me molesta. Nunca pensé que esto me sucediera”, indicó la peleadora rusa-peruana.

“Pensé que era una broma, no quería creerlo. Luego de dos horas, me dijo mi mánager, que no iba a suceder”, dijo Shevchenko, quien obtuvo $70,000 la noche del sábado.

Luego, Shevchenko recordó ver a Nunes "pasada de peso", aunque dio el límite de las 135 libras en el pesaje del viernes.

“Cuando la vi entrenar, me di cuenta que estaba muy grande todavía para estar pelear en la división de las 135 libras. También sé lo que quiso hacer. Trató de cortar en muy poco tiempo todo ese peso, para tener una ventaja grande sobre mí. Pero no le funcionó”, señaló Shevchenko.

“No te puedes recuperar tan rápido, por eso se enfermó.”, indicó la peleadora de 29 años.

La experta en muay thai dijo que estaba lista para enfrentar a Joanna Jedrzejczyk, una rival que ya había enfrentado fuera de UFC.

"Mi objetivo es el mismo, ser campeona".