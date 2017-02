Roy Jones pide enfrentar a Anderson Silva

Tras su victoria 65 de una larga y talentosa carrera, Roy Jones Jr. manifestó su deseo de enfrentar a Anderson Silva como parte de la cartelera de Floyd Mayweather Jr. vs. Conor McGregor.

“Sería la pelea más grande de mi carrera. Dana White no la ha querido hacer pero no es el dueño ahora. La gente hace decisiones usualmente para hacer dinero basado en esas decisiones. Si estos dos pelean (Mayweather y McGregor) pelean entre ambos y los dos se enfrentan en un duelo de boxeo, no disminuirá la marca de UFC”, expresó Jones.

De acuerdo a un periodista del Daily Mail, Jones ha estado esperando el combate ante Silva desde hace mucho tiempo y piensa que hay una oportunidad grande de que suceda ahora que en el pasado.

Jones fue una vez el mejor peleador del mundo y tiene un récord de 65-9. Silva es una leyenda de UFC con un récord de 34-8.