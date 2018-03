Ronda Rousey 'ya no está enamorada' del MMA

Ronda Rousey, la nueva luchadora y expeleadora de artes marciales mixtas, reveló en una entrevista con ESPN su sentimientos sobre su carrera en UFC y cómo es que terminó en WWE.

Rousey fue la primera campeona de peso gallo de UFC, división que dominó de 2013 a 2015, un período que la catapultó en popularidad y también en su cuenta de banco. Finalmente, su invicto de seis triunfos al hilo en UFC se vio cortado cuando cayó por nocaut ante Holly Holm en noviembre de 2015 y luego volvió a ser fulminada por KO en diciembre de 2016 por Amanda Nunes.

“Habían tiempos en el que el proceso fue bueno, y otras en los que solamente los resultados eran divertidos, habían otras veces en las que las cosas solamente las dejaba pasar”, dijo Rousey sobre el proceso de entrenamiento para sus peleas en artes marciales mixtas.

“Te enamoras y luego te desenamoras, y luego encuentras un nuevo amor… por un tiempo estuve solamente buscando una manera honorable para salir, porque me sentía satisfecho con mi carrera en MMA, pero no sentí que las otras personas lo sentían de la misma manera y no estaba segura de que la división de las mujeres podría sobrevivir sin mí. Me sentí obligada a hacer más de lo que realmente quería hacer”, expresó Rousey.