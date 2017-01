Dana White piensa que Ronda Rousey se retira

Tras las dos palizas que Ronda Rousey sufrió en el octágono, el presidente de UFC, Dana White, piensa que la californiana se va a retirar del deporte.

Durante un episodio de UFC Unfiltered, White dijo que Rousey ya está pensando en colgar los guantes: “En una conversación que tuve con ella, si tuviera que decirlo ahora - no me gusta decir ahora porque depende de ella-, creo que no peleará otra vez. Creo que probablemente ya ha terminado. Va a marcharse hacia el horizonte y comenzará a vivir su vida fuera de las peleas”.

“Es tan competitiva que su carrera y su récord significaban todo para ella. Y una vez que perdió comenzó a decirse: ¿qué estoy haciendo? Esto es toda mi vida. ¿Es esto todo? Quiero vivir y comenzar a hacer otras cosas. Y creo que eso es lo que ella quiere comenzar a hacer, y ya tiene el dinero para hacerlo. Nunca más va a necesitar dinero”.

Ronda tenía un récord perfecto de 12-0 antes de ser noqueada por Holly Holm en 2015.