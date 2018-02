Cubano Romero noquea a Rockhold y asegura una cita por la corona de peso mediano

El cubano Yoel Romero noqueó brutalmente en el tercer asalto a Luke Rockhold el sábado por la noche en Perth, Australia. Romero (13-2) mandó a dormir al excampeón de peso mediano con una tremenda izquierda a los 1:48 del tercer round en el evento principal de UFC 221.

En este duelo estelar estaba programado originalmente el campeón de peso mediano actual, Robert Whittaker, quien iba a defender su corona ante el excampeón Rockhold. Pero Whittaker se lesionó y se dio baja en la cartelera. El duelo entre Rockhold y Romero iba a ser por la corona interina de peso mediana, pero el cubano no dio el peso el viernes al pasarse 2.7 libras y no fue elegible para obtener el título interino, a pesar de haber ganado el combate.

Yoel Romero with a wicked left hand to KO Luke Rockhold. The Soldier of God is next in line for Robert Whittaker. #UFC221 pic.twitter.com/K7PSDPUspE