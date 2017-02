Nunes se disculpa con Ronda

La campeona de peso gallo de UFC, Amanda Nunes, se disculpó por “hablar de más” tras noquear a la excampeona Ronda Rousey en 48 segundos hace exactamente un mes.

La brasileña dijo después de la contienda que era “la mejor del planeta. (Rousey) va a ir a hacer películas. Que se olviden de ella. Ya ha hecho mucho dinero”.

“Estaba llena de adrenalina, emoción y dolor a la misma vez. Me contuve tanto durante las semanas previas a la pelea con Ronda. Quizá dije o publiqué cosas que ahora me doy cuenta que no fueron las adecuadas. Quiero disculparme con Ronda. Sus aficionados y mis aficionados de UFC también. Ronda es una atleta increíble y ha hecho mucho por el deporte, especialmente por las mujeres”, expresó Nunes en su cuenta de Instagram.