Mayweather se mete al octágono y McGregor le responde

Si hay algo que Floyd Mayweather sabe mejor que boxear… es vender.

El invicto boxeador retirado comenzó la semana con un video que se ha hecho viral. En el video, Mayweather entra a un octágono, en referencia a los rumores de que el excampeón del mundo está contemplando ingresar a las artes marciales mixtas para un posible enfrentamiento ante Conor McGregor.

El video de 10 segundos incluye a Mayweather ingresando al octágono, aunque anteriormente ha desmentido los rumores de que enfrentaría a McGregor en una pelea de UFC.

McGregor no tardó en contestar con un: “Jajaja, muy bien. Sigue trabajando mi hijo”.

Hahahaha very good. Keep up the good work my son.

Yours sincerely,

Senior. https://t.co/Qk3U69isTS