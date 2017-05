Mamá golpea a su hijo después de perder pelea en MMA

En el mundo de las artes marciales mixtas parece que cada vez las cosas se ponen más difíciles de creer. Primero fue una niña de 12 años que venció a su rival adulta, y en esta ocasión, la mamá de un peleador se metió al octágono para darle su merecido a su hijo que había perdido.

Get up! Get up! This is what Victor heard after this brutal GNP KO. Just Mom Kichigin way (FNG) pic.twitter.com/Tdafks4wHO

Sucedió cuando el peso pluma Viktor Kichigin perdió por nocaut en el segundo asalto ante Ruslan Yamanbaev. A pesar de estar bañado en sangre, llegó la madre muy enojada y le dio una cachetada para que su hijo volviera a la realidad. Eso es amor de madre.

Jesus, that was a brutal beatdown at FNG. Grigoriy Kichigin got his ass kicked, and then his mom slapped the shit out of him afterwards. pic.twitter.com/TJgWyGKDx8