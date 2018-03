Descalifican a cubano Lombard en UFC 222

LAS VEGAS, NEVADA.- Controversial resultó el final de la pelea entre el cubano Héctor Lombard y CB Dollaway pues Lombard fue descalificado por conectar a su rival después de la campana que marcaba el fin del primer round en la pelea que fue parte de la cartelera UFC 222.

Desencajado por la decisión de los jueces, Lombard comentó: "No entiendo por qué tomaron esa decisión, no fue intencional, lancé mi combinación de uno dos pero lo conectó cuando el golpe lanzado ya no podía detener la inercia de la acción".

Dollaway comenzó conectando a su rival con una patada a la cabeza que latino a el cubano, pero fue Lombard quién poco a poco se asentó dentro del octágono para presionar a su rival con certeros bombazos, cuando llegó el momento controversial que dejó a Lombard su quinta derrota consecutiva dentro del UFC.

El equipo de Lombard manifestó que apelaran la decisión; "Apelaremos esto, no es justo ya que Dollaway buscó salirse de la pelea al sentir mis golpes, es obvio que ya no quiso pelear, no merezco peder así", término Lombard.

Con el temor a ser cortado del UFC, Lombard buscará mantenerse dentro de la empresa a costas de una revocación a su favor por parte de la Comisión Atlética de Nevada.