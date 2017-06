Leyenda de UFC es hospitalizado tras estrellarse contra un tren

De acuerdo con el presidente de UFC, Dana White, el excampeón de peso welter Matt Hughes estuvo involucrado la mañana del viernes en choque con un tren en movimiento.

La colisión ocurrió cerca del hogar de Hughes en una zona rural del estado de Illinois. Tuvo que ser transportado a un hospital vía helicóptero debido a traumas a la cabeza.

La policía estatal ha reportado que, según sus investigaciones preliminares del incidente, una camioneta iba con rumbo al este de Beelers Trail cuando cruzó unas vías directamente en frente de una locomotora.

Hughes compitió en UFC en la década pasada; es considerado como uno de los mejores en la división de las 170 libras de todos los tiempos. En su palmarés tiene victorias sobre otras leyendas de las artes marciales mixta (MMA) como Royce Gracie y Georges St. Pierre. Se había retirado del octágono en el 2013.

A través de sus cuentas de redes sociales, UFC le mandó un mensaje de solidaridad a Matt y a su familia.

Our thoughts are with Matt Hughes and his family. pic.twitter.com/TF6BaHSa85