Madre de Jon Jones fallece

La mamá de Jon Jones, Camille, falleció el domingo pasado de complicaciones de la diabetes.

El hermano de Jones, Arthur, un jugador de la NFL, publicó la notifica en Instagram, confirmando la noticia de la muerte de su madre a los 55 años de edad.

“¡Mamá, te quiero tanto! Es difícil aceptar el hecho de que mi madre no está aquí conmigo ya. Se fue al cielo con mi hermana”, escribió Jones. “No habrá más sufrimiento ni dolor. ¡Gracias por hacerme el hombre que soy ahora!”.

