‘Ghost Pepper’ González comienza a superar fronteras junto a Combate Américas

Entre los hombres más populares de Combate Américas, la compañía de artes marciales mixtas enfocada en peleadores latinos, está Erick González, mejor conocido como el ‘Chile Fantasma’ o ‘Ghost Pepper’.

Sus seguidores lo adoran por su estilo agresivo y espectacular de sus contiendas y debido a que Combate Américas ya tiene transmisiones en México, González (5-2) comienza a ser un nombre internacional.

El próximo jueves, 30 de marzo, enfrentará a Marco Antonio Elpidio en la edición de Combate Américas en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno de Tijuana (Azteca América, 7 p.m.).

El peleador de 25 años de peso ligero parece haber llegado en el momento adecuado a la promotora de MMA debido a que esta compañía acaba de firmar un acuerdo televisivo con Azteca en México y Estados Unidos, lo que le da más proyección a sus atletas.

Su atractiva manera pelear, lo ha ayudado a llevarse la atención de las cámaras.

“Cuando yo peleo, le pongo mucho corazón. No me gusta estar en el suelo. A los mexicanos y los latinos les gusta que nos golpeemos. Soy muy humilde y respeto a todos los que enfrento”, expresó González en una entrevista con HOY Deportes.

‘Ghost Pepper’ ha tenido tres peleas en Combate Américas, en las que ha cosechado dos triunfos. En febrero pasado, cayó ante Danny Ramírez por decisión unánime en Burbank, aunque muchos lo vieron ganar. Su derrota se debe más a la alta competencia que existe hoy en día en Combate Américas y porque los peleadores prospectos no los cuidan tanto como en el boxeo.

“Cuando empecé no habían peleadores con buenos récords. Ahora que tienen más latinos y más peleadores, ya ha subido el nivel”, expresó González sobre el nivel de Combate Américas.

Por lo pronto, González está contento de ser popular en el ambiente de MMA en el Sur de California, con varios aficionados coreando su nombre en cada una de sus presentaciones. Nada mal para este peleador mexicoamericano que a los de 13 años trató de jugar futbol americano pero su hermano, un luchador en preparatoria, lo dirigió al deporte de contacto.

“Mi hermano me preguntó que qué quería jugar y le dije que futbol americano. Me dijo, ‘no, has lucha’”, expresó González sobre su hermano, dos años mayor que él.

“Me gustó lo agresivo del deporte. El mano a mano”, añadió.

Erick González Ulises Alatriste Ulises Alatriste

Luego ingresó a una clase de MMA en un gimnasio y se mantuvo aprendiendo más. Entonces le dijo a su mamá que quería estar un día dentro del octágono.

“Ella me dijo: ‘Si es lo que quieres hacer, lo tienes que hacer bien’”, recordó.

Hoy, su mamá, Mayra Archundia, lo sigue a todas sus peleas, con gritos de aliento para su hijo, ya sea en Burbank, la Ciudad de México o en Tijuana.

En su primera pelea como profesional, González ganó en 26 segundos. Al poco tiempo de debutar, González se encontró con el que él considera el rival más fuerte que ha enfrentado, Shohei Yamamoto, a quien noqueó en tres asaltos.

“Era un campeón de karate. Cada vez que me pegaba sí dolía. Al día siguiente me dolía todo el cuerpo”, recordó 'Ghost Pepper', cuyo apodo se originó en un restaurante de comida mexicana y vegetariana que tenía. En ese negocio, un trabajador le sugirió que se pusiera ese nombre, ‘Ghost Pepper’, y con ese apodo se quedó.

A sus 25 años, González se emociona al hablar lo que le gusta de combatir dentro de la jaula.

“Me gusta cuando estoy viendo a mi rival y él referí me dice ‘vamos’, y cuando tocamos los guantes. Ese es mi momento favorito”, expresó. “Me gustaba la adrenalina, me gusta el ambiente alrededor de mí, los gritos”.

Como un joven en el deporte, también habló de consejos que le daría a aquellos que quieren ingresar al MMA.

“Si no quieres hacerlo al cien por ciento, no lo hagas. Es un deporte muy duro y te puedes dar muchos golpes en la cabeza. Es un deporte de mucha pasión y dedicación. Y si no estás todo con tu cabeza adentro, te vas a llevar una golpiza”.

Erick González Ulises Alatriste Ulises Alatriste

Erick González

Apodo: Ghost Pepper

Edad: 25 años

Peso: Ligero (155 libras)

Estatura: 5’10’’

Gimnasio: Systems Training Center

Lugar de Nacimiento: Torrance, California

Actividades favoritas: ir a conciertos de música electrónica

Otros deportes: Hockey y básquetbol.

Atletas favoritos: Frankie Edgar