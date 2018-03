Noquean a brasileño Fabricio Werdum en Londres

El ruso Alexander Volkov trabajó duro para poder controlar el pleito a ras de piso de Fabricio Werdum y “Drago” pudo noquear al brasileño en el cuarto asalto en la pelea principal de UFC Fight Night 127 en el The 02 en Londres.

Es el segundo nocaut de Volkov (30-6), que ahora mejoró su marca a 4-0 desde que se integró a UFC. Para Werdum (23-8-1), la derrota le corta una pequeña racha de dos victorias seguidas.

THAT. IS. IT.@AlexDragoVolkov gets the biggest win of his career at #UFCLondon! He stops Werdum in round 4! pic.twitter.com/YMSFE7udiq