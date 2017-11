¿Está la estrella de UFC, Conor McGregor, amenazado de muerte?

En los últimos días ha surgido la noticia de que la vida de la máxima estrella de las artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor corre peligro.

De acuerdo con el reconocido periodista irlandés Paul Williams, ‘Notorious’ está en serios problemas con uno de los más poderosos carteles de la mafia en Irlanda, la familia Kinahan.

Se reportó que el domingo pasado McGregor estuvo involucrado en una pelea dentro de una cantina en Crumlin, un suburbio de Dublín, y en el altercado accidentalmente golpeó a un familiar de un miembro de alto rango de los Kinahan.

“Tengo que decir que Conor McGregor está en una posición bastante peligrosa”, dijo Williams durante una entrevista con una estación radial de Dublín. “Aunque probablemente no fue su intención, se ha metido en conflicto con un grupo de personas muy, muy peligrosas”.

“A esas personas no les importa quién es Conor McGregor, que representa o que tan poderoso es. Lo van a arrastrar dentro de un pozo negro”.

Williams también contó que la Policía Nacional de Irlanda le estaría informando al peleador de UFC que podría haber amenazas en contra de su seguridad.

Cabe de mencionar que la agencia policiaca ha declarado que no ha recibido reportes sobre la supuesta gresca en la cantina de Crumlin.

Este martes ante rumores en los medios locales de que una “celebridad irlandesa” había atacado a un familiar de los Kinahan, Mcgregor publicó una foto en Instagram con la palabra “celebridad”.

A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Nov 27, 2017 at 8:43pm PST

Y la mañana del jueves después de que saliera de un tribunal debido a una infracción por manejar a alta velocidad, Conor respondió “vengan por mi” ante una pregunta sobre la supuesta amenaza.

Conor McGregor @TheNotoriousMMA drives away from court, saying ‘Come and get me’ pic.twitter.com/ee41k2WYwK