En UFC 214, Jon Jones busca recuperar su gloria perdida ante su odiado rival Daniel Cormier

Antes del fenómeno de Ronda Rousey y de que Conor McGregror acaparara todos los relectores, la máxima estrella de las artes marciales mixtas (MMA) sin duda era Jon ‘Bones’ Jones.

En el 2011 el peleador de Alburquerque, Nuevo México despuntó e hizo historia al convertirse en el campeón más joven de UFC a los 23 años de edad tras vencer al brasileño Maurício ‘Shogun’ Rua. De ahí comenzó un paso excelso dentro de la división de los semicompletos defendiendo su corona en ocho ocasiones para establecer un récord.

Sin embargo, en enero del 2015 su carrera se empezó a desmoronar. Tras vencer a Daniel Cormier por decisión unánime, le encontraron rastros de cocaína en la sangre. Tres meses después lo despojaron del título debido a problemas legales por abandonar la escena de un accidente automovilístico. Y en julio del año pasado, su situación verdaderamente toco fondo.

A tres días de estelarizar la mega velada conmemorativa UFC 200 con una revancha ante Cormier, ‘Bones’, dio positivo por el uso de dos sustancias prohibidas, clomiphene y letrozole. Esta falla le costó una suspensión de 12 meses.

Este sábado en el Honda Center de Anaheim en UFC 214, Jones (22-1),de 30 años, tendrá la oportunidad de regresarle el lustre perdido a su carrera y recuperar su cinturón cuando finalmente se mida a Cormier (19-1) una vez más.

“En los últimos dos años siento que he hecho cosas para poner mi vida en orden. He pagado por mis errores… la situación de UFC 200 realmente me atraso”, dijo Jones, quien peleó por última vez hace 15, durante una teleconferencia esta semana. “Siento que una victoria el sábado les permitirá a los aficionados perdonarme y olvidarse un poco de [mis problemas]. Se emocionarán de mi futuro. El poder recuperar ese cinturón pondrá todo en el camino correcto. La gente recordará que soy un peleador espectacular y una de las más grandes atracciones del Pago Por Evento [PPV]”.

Aunque en el pasado ha arremetido contra Cormier a nivel personal- antes del primer choque se pelearon durante una conferencia de prensa- ahora ‘Bones’ solo está preocupado en su legado, no de viejos pleitos.

“Honestamente…este combate no tiene nada que ver con Daniel Cormier. Puede ser cualquiera mi rival, como Anthony Johnson o Alexander Gustafsson. Esto se trata de mi legado”, aseveró. “Siempre he perseguido la grandeza, por eso estoy aquí. Mi historia con Daniel Cormier se acaba el sábado y será parte de mi legado".

Sobre porque no efectuó un combate de preparación y decidió meter las manos al fuego de inmediato tras una larga ausencia del octágono, Jones señaló que no lo hizo pues siente que su mentalidad y talento son las únicas cosas que necesita para derrotar a un contrincante como Cormier.

“Soy un peleador dotado, nací para hacer esto. Cuando crees en ti, no te preocupas de rivales como Daniel o los otros tipos que la gente piensa que son grandes”, explicó. “Me he mentalizado para cree que soy algo especial. Cuando realmente crees esto en tu corazón, puedes ser muy peligroso, especialmente si tienes un buena ética de trabajo y las condiciones físicas que te respalden. Por eso sentí que necesitaba un combate para prepárame”.

“Lo tienes o no lo tienes. A lo largo de su carrera, Cormier ha probado que no es [tan especial]. Si lo fuera, me hubiera ganado en la primera vez. “

‘Bones’ está tan motivado, que cree que terminará con las acciones antes de limite. Esto es algo que Cormier vehemente rechazó.

“Jon tu sabes que vas a acabar con nadie, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste?”, exclamó el campeón, quien ha hecho dos defensas exitosas. “Ahora vas a regresar después de todo este tiempo, ¿y piensas que vas a terminar conmigo? Haz perdido tu mente, no vas a hacer nada”.

Mientras que Jon no ve este duelo como uno personal, Cormier,de 38 año,aún se refríe a él con genuino desdén, y por buena razón. El exolímpico por Estados Unidos en lucha perdió $500,000 cuando ‘Bones’ fue retirado de UFC 200 por su dopaje.

“No me importa si ha hecho cambios en su vida. No me importa una mi….. Si está yendo a misa todos los días, leyendo su biblia y haciendo todo bien, no me importa”, expresó. “Lo único que me importa es que llegue al octágono [esta vez].

Para el monarca, este choque es el nivel más alto de competencia que puede ofrecer el MMA en este momento. Pese a la animosidad que siente, no cree que tiene una rivalidad con Jones ya que no lo ha superado dentro de octágono.

“Esto será una rivalidad cuando le gané el sábado. Si no lo hago, no hay rivalidad”, manifestó.

En el combate coestelar de la función, Tyron Woodley (17-3-1) estará haciendo la segunda defensa de su campeonato de peso welter ante Demian Maia (25-6). Esta noche también verá acción la brasileña Cristiane ‘Cyborg’ Justino (17-1) al enfrentar aTonya Evinger (19-5) por el título vacante de peso pluma de la división femenina.