Ecuatoriano Marlon Vera gana preliminar de UFC 227

El ecuatoriano Marlon Vera (11-5-1) abrió la cartelera de UFC 227 en Los Ángeles con un nocaut en el segundo asalto sobre Wuliji Buren (8-5) la tarde del sábado en el Staples Center.

Marlon Vera avoids a third consecutive defeat, as the Ecuadorian burns down Wuliji Buren with a second-round body blow! TUF LATAM's "Chito" (11-5-1) owns nine finishes. #UFC227 pic.twitter.com/h5Jf1dey8d