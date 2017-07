Dana White: Amanda Nunes no quiso pelear, los doctores dijeron que estaba bien

En un día turbulento en el que la campeona mundial Amanda Nunes (14-4) iba a defender su corona ante la rusa-peruana Valentina Shevchenko (3-1) en el evento principal de UFC 213 en Las Vegas, el presidente de UFC mostró su descontento con la propia monarca del mundo de peso gallo después de que la brasileña decidió no salir al octágono por “cuestiones médicas”.

Nunes, quien hizo su primera defensa de la corona en diciembre pasado al noquear a Ronda Rousey, dijo que fue Nunes y su equipo los que decidieron no pelear. Nunes fue hospitalizada el sábado por la mañana y aunque recibió la aprobación de los doctores para pelear, White reveló que la campeona se negó a pelear.

“Ayer no se sentía bien, así que la llevamos al hospital”, dijo White en SportsCenter. “El doctor hizo una evaluación entera y dijo que estaba medicamente bien para pelear. Luego fue al pesaje ceremonial y se fue a casa anoche”.

“Esta mañana, (Nunes), llamó otra vez y dijo que no se sentía bien. Así que la trajeron de nuevo (al hospital) y comenzaron a hacerle exámenes y dijo que no quería pelear… que no se sentía bien y que no quería pelear. Los médicos le autorizaron pelear, la revisaron y todo estaba bien, pero dijo que no se sentía bien”.

Según White, la campeona de peso mosca Joanna Jędrzejczyk le llamó cuando se enteró que la pelea principal fue suspendida, y alzó la mano para enfrentar a Shevchenko, con menos de 8 horas de notificación.

Al final, el duelo del cubano Yoel Romero y Robert Whittaker fue movido para la pelea estelar de un día bastante ajetreado para UFC.