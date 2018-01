Cormier revive carrera ante Oezdemir y Miocic triunfa sobre Ngannou en UFC

El campeón de peso semipesado de UFC, Daniel Cormier (20-1), venció a Volkan Oezdemir (15-2) en la pelea coestelar de UFC 220. Cormier ganó por TKO en el segundo asalto en función sostenida en el TD Garden de Boston.

El suizo Oezdemir había ganado dos contiendas por nocaut en menos de un minuto para obtener una oportunidad al título. Cormier estaba defendiendo la corona de peso semipesado después de haber perdido ante Jone Jones en UFC 214. Jones dio positivo a una prueba antidoping y Cormier fue restaurado con el título.

“Me sentí tan bien de salir y obtener una victoria. Perdí dos veces con Jon Jones, sentía que no era un campeón porque me ganó la última vez, pero ahora que gané, me siento como un campeón de UFC otra vez”, indicó Cormier.

Francis Ngannou cayó ante Stipe Miocic en la otra gran pelea de la noche. Miocic logró una decisión unánime por 50-44 en las tres tarjetas.

Miocic (18-2) impuso un récord de tres defensas del título de peso pesado y lo hizo al exponer a Ngannou (11-2), que mostró su inexperiencia.