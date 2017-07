Campeona de UFC Amanda Nunes revela por qué se retiró de su combate ante Valentina Shevchenko

Este domingo por la mañana, la campeona de peso gallo de UFC, la brasileña Amanda Nunes, finalmente habló y reveló la razón por la que no pudo defender su título ante la rusa-peruana Valentina Shevchenko el sábado en el combate que estaba programado para encabezar el evento UFC 213 en el T-Mobile arena de Las Vegas.

A través de sus cuentas de redes sociales, ‘La Leona’ dijo que una sinusitis crónica causó que no se sintiera en condiciones para pelear ante Shevchenko.

“Todos quieren saber mi lado de la historia, pues aquí está”, lee el mensaje. “Tengo una sinusitis crónica. He peleado sufriendo de esta condición antes, pero esta vez no pude. Durante el pesaje no podía respirar y la presión que sentía en mi nariz me estaba desbalanceando”.

“No me sentía lo suficientemente bien para arriesgarme y recibir golpes en la cabeza con la presión que sentía”, agregó.

Esta declaración es diferente a lo que había declarado el presidente de UFC, Dana White, quien dijo que Nunes tenía el aval médico para combatir.