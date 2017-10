Caín Velásquez lanza críticas a Jon Jones 

El mexicoamericano Caín Velásquez no es tan conocido por hablar mucho o dar fuertes declaraciones, pero en una reciente entrevista en Corea del Sur, Velásquez opinó sobre el reciente positivo a las pruebas antidoping de Jon Jones.

Jones, campeón de peso semipesado, dio positivo tras su victoria ante Daniel Cormier en UFC 214. Jones está temporalmente suspendido y encara una suspensión de cuatro años. Previamente, Jones había suspendido en 2016.

“Al final de cuentas se trata de si hay gente sucia o no. Como en nuestro gimnasio, Daniel y yo, no necesitamos sustancias extras para hacernos sentir bien”, dijo Velásquez. “Lo hacemos al trabajar duro. Hemos hecho eso desde que eramos niños. Aprendímos a entrenar y a entrenar bien y salir y ser competitivos. Así que si traes esteroides o algún tipo de sustancia que mejora el rendimeinto, si no está permitida, es que no está permitida”.

“Queremos un trato igual para todos, así que que sí Jon Jones hizo eso, es #%(/… es puro #$&#%. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso perder contra Daniel?", agregó.