La afición de MMA se roba el show pero Mayweather pone en su lugar a McGregor

GENE BLEVINS / AFP/Getty Images

Floyd Mayweather Jr. (L) faces off for the first time with UFC fighter Conor McGregor during a press call at the Staples Center in Los Angeles, California on July 11, 2017. The two will fight August 26th in Las Vegas, Nevada. / AFP PHOTO / Gene BlevinsGENE BLEVINS/AFP/Getty Images ** OUTS - ELSENT, FPG, CM - OUTS * NM, PH, VA if sourced by CT, LA or MoD **

Floyd Mayweather Jr. (L) faces off for the first time with UFC fighter Conor McGregor during a press call at the Staples Center in Los Angeles, California on July 11, 2017. The two will fight August 26th in Las Vegas, Nevada. / AFP PHOTO / Gene BlevinsGENE BLEVINS/AFP/Getty Images ** OUTS - ELSENT, FPG, CM - OUTS * NM, PH, VA if sourced by CT, LA or MoD ** (GENE BLEVINS / AFP/Getty Images)