Amanda Nunes, campeona de UFC: Amo a Brasil, pero no lo extraño

Hace un año, la brasileña Amanda Nunes era una contendiente más dentro de la división de peso gallo de UFC que se encontraba en un estado caótico tras la sorprendente primera caída de la antigua reina de las 135 libras y de las artes marciales mixtas (MMA) en general, Ronda Rousey.

Pero en UFC 200, la originaria de Salvador de Bahía se coronaria ante la estadounidense Meisha Tate para luego humillar sin piedad y darle el tiro de gracia a Rousey en diciembre en lo que fue su ansiado regresó al octágono tras su derrota contra Holly Holm en el 2015.

Ahora “La Leona", que este sábado protagonizará la función UFC 213 efectuando una pelea de revancha contra la rusa-peruana Valentina Shevchenko, es una de las principales estrellas del MMA.

“Cuando te conviertes en una campeona todo cambia. La gente me reconoce más. En cuanto al dinero, también han cambiado las cosas”, dijo Nunes a HOY Deportes durante un evento con los medios de comunicación en Los Ángeles hablando sobre cómo se ha transformado su vida en los últimos 12 meses. “Hago más presentaciones, tengo nuevos patrocinadores. Sin duda las cosas han mejorado desde [las peleas con Tate y Rousey]”.

En UFC 196, apenas se llevó $56,000 tras vencer a Shevchenko en el primer choque entre ambas. Ya contra Tate ganó casi lo doble ($100,000), y al doblegar a Rousey, Nunes generó su mejor bolsa desde que debutó en este deporte en el 2008 ($200, 000).

En cuanto a su nueva fama, la campeona, de 29 años de edad, dijo que en Brasil, lugar en donde el MMA goza de mucha popularidad, la gente la reconoce pese a que no ha vivido en ese país desde hace siete años.

“No me tratan como un héroe, pero si me reconocen en las calles”, comentó la especialista en jiu jitsu brasileño. “Dejé Brasil cuando estaba iniciando mi carrera y ahora es cuándo apenas me están empezando a conocer porque soy una campeona. No se enloquecen, pero si me piden que me tome fotos con ellos”.

Pero pese a este calor que le han mostrado sus compatriotas, cuando se le preguntó a ‘La Leona’ si extraña su tierra, sin titubear dijo que “no”, pues allá sufría económicamente siendo la más joven de cinco hermanos.

“Amo a mi país, pero también amo el vivir en los Estados Unidos. Es el país que me ha ayudado a ser quién soy ahora”, dijo Nunes, quien radica en el estado de la Florida.

Sobre el hecho de que por primera vez va a cargar una función de Pago Por Evento (PPV) sobre sus hombros, la brasileña indicó que no siente ninguna presión, al contrario, es un incentivo más para su carrera.

“Las dos funciones en donde peleé en la pelea estelar (ante Tate y ante Rousey) me ayudaron a acumular más confianza para poder hacer lo que UFC quiera hacer conmigo”, explicó. “No me incómoda ser un peleadora estelar; solo quiero seguir mostrándome”.

Nunes también mencionó, que sin duda se ve como la nueva cara femenina del MMA tras el declive de Rousey, aunque señalo que le tiene mucho respeto a la invicta campeona polaca de peso paja Joanna ‘La Violenta’ Jędrzejczyk, quien igualmente cuenta con muchos reflectores.

“Sì, definitivamente soy la mejor”, exclamó. “Joanna también es grande, le fue muy bien en su último combate, me da gusto su éxito”.

No ve imposible una victoria de McGregor

Desde el minuto que se empezó a contemplar la pelea boxística del próximo 26 de agosto entre el estadounidense Floyd ‘Money Mayweather, la gran estrella del pugilismo en la última época, y el irlandés Conor McGregor, la máxima figura de UFC en la actualidad, no ha habido muchas personas que le han dado al arte marcialista cualquier posibilidad de ganar.

Pese a que McGregor estará enfrentando a un rey del ring, Nunes cree que su colega de profesión si tiene alguna esperanza de asombrar al mundo.

“Claro, Floyd tiene más experiencia que Conor”, dijo. “Pero cosas suelen suceder, y si le pega un buen golpe, puede noquear a Mayweather”.

Y en caso de que McGregor llegue a tener un bochornoso desempeño, la 'Leona' no cree que esto vaya a afectar a la credibilidad del MMA ya que es un mundo distinto al boxeo.

Sin embargo, si le va mejor de lo esperado al irlandés, piensa que una nueva tendencia puede nacer.

“El boxeo es el boxeo, y el MMA es el MMA; lucha, boxeo, muay thai”, indicó. “Lo único que puede suceder es que muchos peleadores de MMA van a querer pelear ante boxeadores”.