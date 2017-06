VIDEO: Mark Hunt reina en casa en UFC Fight Night 110

En lo que fue una batalla de poder a poder entre pesos pesados, el neozelandés Mark Hunt venció por nocaut técnico en el cuarto round al estadunidense Derrick Lewis en el evento UFC Fight Night 110 celebrado en el Spark Arena de Auckland, Nueva Zelanda.

“Mi siento muy bien”, dijo tras el triunfo Hunt (8-5-1), quien peleó por primera vez en su país. “Este es mi barrio, yo mandó aquí”.

Ambos intercambiaron fuertes volados y patadas a lo largo del combate, sin embargo, al último la mejor condición física de Hunt, de 43 años de edad y de ascendencia samoana, fue determinante. Visiblemente desgastado, al minuto 3:51 del asalto decisivo, Lewis (9-3) simplemente se dio por vencido mientras estaba contra la jaula y era impactado por el ‘Super Samoan’.

El originario de Nueva, Orleans Louisiana, de 32 años, vio quebrada su racha de seis victoria y dejó ver que quizás no regresará al octágono.

“Es muy probable que este fue mi último combate”, indicó Lewis. “Me voy a casar la semana que viene y no me gusta hacer a mi familia pasar por esto”.

Hunt por su parte, aprovechó el momento para hablar de manera indirecta de la demanda que impuso en contra de UFC por haber dejado a Brock Lesnar competir ante él el año pasado, en un combate que perdió, sabiendo que el estadounidense había salido positivo en una prueba antidoping con anterioridad.

“Respeto a Lewis porque no usa esteroides”, comentó Hunt. “Creo que todos necesitamos unirnos para deshacernos de las sustancias prohibidas en nuestro deporte para que podamos competir en igualdad de condiciones”.

Video del desenlace:

TKO!



The Super Samoan @markhunt1974 finishes off @thebeast_ufc with a flurry in the third round! #UFCAuckland https://t.co/8F1K7JtNBF