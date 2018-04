El mexicoamericano Roger Huerta va por un segundo aire dentro del MMA

Tras alguna vez ser el rostro del MMA, el mexicoamericano Roger Huerta ahora se encuentra tratando de probar que aún tiene con que para competir en un alto nivel.

En su próximo combate ante el excampeón ligero Benson Henderson en el evento Bellator 196 en Budapest, Hungría (Hoy 9 p.m., Paramount Network), el ‘Matador’ estará en busca de mucho más que una victoria.

Durante las negociaciones con Bellator al peleador no le gusto la cantidad de dinero que el jefe ejecutivo de la empresa, Scott Coker, le había ofrecido y rechazó la oferta.

“Me ofrecieron un contrato garantizado de varias peleas, pero no me parecieron bien los números”, dijo Huerta a HOY Deportes. "Quería probarle a la gente de Bellator, la comunidad del MMA y a mí mismo que mi vida vale más”.

Entonces el originario de Los Ángeles le propuso al ejecutivo pelear ante Henderson (24-8) bajo un contrato para un solo combate con la posibilidad de ganarse un contrato más lucrativo y largo plazo si luce bien. Coker accedió a este trato.

Cortesía Bellator Cortesía Bellator

Huerta (24-9-1) considera que fue una apuesta que tuvo que hacer pues los gafes del oficio lo han mermado económicamente en el pasado y con 34 años de edad ya está pensando en su vida después de los golpes, patadas y llaves.

“He peleado durante los últimos 15 años y aunque los buenos momentos han sido maravillosos, los momentos malos han sido bastante duros como cuando me he lesionado”, contó. “He tenido muchos costos médicos que yo he tenido que pagar de mi propio bolsillo. Quiero asegurarme de que me quede con algo cuando termine me carrera”.

Como miembro de UFC, en 2007 parecía que el ‘Matador’ estaba a punto de convertirse en una mega estrella del deporte. Fue el primer peleador de MMA en salir en la portada de la prestigiosa revista deportiva Sports Illustrated. Cerró el año venciendo a Clay Guida en lo que fue nombrado el Combate del Año.

Pero perdió su enfoque al querer incursionar en el cine y tras dos derrotas salió de la empresa en 2009. Desde entonces, el ‘Matador’ ha peleado para varias compañías acumulando más descalabros que victorias.

Huerta ve esta experiencia como una lección de humildad que lo va a ayudar a tomar un segundo aire.

“Cuando llegas a un lugar en donde todos te dicen que eres el mejor o uno de los mejores, empiezas a creer que eres más de lo que en realidad eres”, reveló. “Llegué a la realización de que no lo era y que tenia que mejorar mis habilidades. He trabajado mucho en las cosas que no me salían bien. Van a ver un nuevo y mejorado Roger Huerta ante Henderson”.